Rimini Beach Arena, nuove date ed appuntamenti tra artisti e dj set

| 11:53 - 23 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Si arricchisce il cartellone della Rimini Beach Arena, dove per tutta l’estate in un’area di oltre 10mila metri quadrati si alterneranno i live di artisti italiani e stranieri e i set di diversi dj.



Si inizia martedì 28 giugno 2022 con Maluma. Si prosegue sabato 2 luglio con elrow, il part, concepito come un vero e proprio festival, con un tripudio di musica, colori ed allestimenti: questa estate si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bosque Encantado, nel fine settimana che festeggia il ritorno a pieno regime della Notte Rosa. Sempre sabato 2 luglio, la festa continuerà al Cocoricò di Riccione con i dj Fisher, Eli Brown e Leon. Sabato 9 luglio è il turno del Poker Sound Festival, con Boro Boro, Capoplaza, Lazza e Tony Effe; venerdì 15 luglio va in scena Mamacita Festival con Ozuna, Tyga ed Elodie; con la hit “Taki Taki” Ozuna ha superato il miliardo di stream, il rapper Tyga da anni colleziona a sua volta successi planetari con numeri da record; con il suo nuovo singolo “Bagno a mezzanotte” Elodie ha confermato una volta di più il suo talento e le sue molteplici declinazioni musicali. Sabato 16 luglio on stage Galactica Festival Rimini, con autentici fuoriclasse della techno quali Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte: sino all’1 di notte alla Rimini Beach Arena, dall’1 di notte al Cocoricò di Riccione con Deborah De Luca e Mattia Trani. Sabato 23 luglio la Rimini Beach Arena ospita il concerto di Ghali, il cui ultimo album “Sensazione Ultra” ha confermato una volta di più il suo talento indiscusso e la sua capacità di individuare sempre nuovi orizzonti. Venerdì 29 luglio torna Mamacita con Anuel, Mike Towers, Ryan Castro e Fred De Palma.



Sabato 13 agosto Circoloco, il party ibizenco per antonomasia, in calendario tutti i lunedì al DC10. On stage Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa; Domenica 14 agosto Social Music City presenta Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss, lunedì 16 agosto Deejay Time al gran completo con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.