Melody Mecca, venerdì 24 giugno rimpatriata per un viaggio nel tempo musicale

Eventi

Misano Adriatico

| 11:27 - 23 Giugno 2022

Da sinistra Luca Brighenti Direttore Artistico - Dj Fary - Dj Pery - Dj Meo.

Reunion nel nome della storica discoteca Melodj Mecca con un "Format History" dedicato agli over 25. Venerdì 24 giugno al Living ex Bobo di Misano D.J. Pery Pier Pery Mulan, Dj Ebreo, Dj Fary Carlo Dj-Fary Farinella, Living Disco Dj Meo, Roberto Zardi @Frank Nastri si alterneranno in consolle per un viaggio nel tempo musicale e anche 'sociale'. La notte Melodj Mecca vuole rievocare quegli anni in cui "l'atmosfera era diversa" raccontano gli organizzatori "dove il conoscersi e vivere la notte aveva un altro sapore, dove si poteva stare fuori dal parcheggio semplicemente per incontrarsi, dove in discoteca c'è chi portava il bongo, dove la musica era figlia di produzioni e non creata per fini commerciali" .