Volley, Emanuele Cesarini nuovo presidente della Beach & Park Volley  

| 11:06 - 23 Giugno 2022

Il passaggio di consegne fra Leo Gennari ed Emanuele Cesarini..

Mercoledì 22 giugno si è tenuta l’assemblea dei soci della Beach & Park Volley di San Marino, chiamata ad approvare il bilancio e a votare le cariche sociali. Alla presidenza è stato eletto Emanuele Cesarini che prende così il posto di Leo Gennari, alla guida della società dal 2006 e che nel nuovo direttivo assume il ruolo di vice-presidente. A Milena Guidi è stato affidato il compito di segretario generale mentre Micaela Gennari sarà la tesoriera della società. Nel direttivo sono stati inoltre eletti Catia Cesarini, Luisa Gennari e Sanzio Oliva.

“Leo Gennari e tutti i dirigenti societari hanno fatto un gran lavoro a tutti i livelli, creando un clima di aperta e buonissima collaborazione con la Federazione. Io voglio lavorare in continuità con quanto fatto finora, - racconta Emanuele Cesarini subito dopo l’elezione. – Ho particolarmente apprezzato il lavoro sulle giovanili e questa attenzione ai ragazzi che la Beach & Park ha sempre avuto, è stata uno dei motivi principali che mi hanno spinto ad accettare la presidenza. Il mio obiettivo sarà continuare a sviluppare il settore giovanile perché è importante per la società ma anche per la crescita umana dei ragazzi. Cercherò di sviluppare ancor di più il rapporto con la scuola che è già ben avviato. C’è entusiasmo e credo potremo fare bene”.

Il presidente uscente Leo Gennari ha detto: “La società è cresciuta tanto negli ultimi anni. Oggi conta più di 400 giocatori ed io iniziavo a fare fatica a seguire tutto. Credo sia fisiologico dopo ben 16 anni di presidenza. Adesso seguirò con più attenzione le squadre maschili anche se sarò sempre a disposizione per ogni evenienza. Emanuele è la persona giusta per continuare a far crescere la società e allargarne gli orizzonti”.