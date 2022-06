Una storia a tinte gialle ambientata a Pennabilli, incontro con l'autrice Elisa Mazzoli

Eventi

Pennabilli

| 10:29 - 23 Giugno 2022

Elisa Mazzoli e il suo libro.

Sabato 2 luglio alle ore 18:00 Elisa Mazzoli, affermata scrittrice per l’infanzia, arriva a Pennabilli per parlare del suo libro dal titolo Grosso guaio a Pennabilly ambientato proprio nel paese di Tonino Guerra. E sarà l’Orto dei frutti dimenticati del maestro di casa ad ospitarla nel terzo incontro della rassegna Un orto di libri ideata da Lorenzo Lunadei con la Pro Loco di Pennabilli che per il terzo anno consecutivo propone un calendario ricco di incontri con gli autori per tutta l’estate.



Il libro presentato dall’autrice di Cesenatico è edito da Pane e Sale Editore nella collana I giallini. Fa parte della serie I casi della Spaghetti&co. Il protagonista è l’ispettore Andy Spaghetti, il detective più giovane del mondo, e la sua collega è Mela, la spia trasformista più giovane del mondo. I due sono alle prese con il caso del rapimento di una bambina dal nome singolare, Sarà Pace, avvenuto a Pennabilly, la cittadina collinare su cui si sta concentrando l’attenzione di tutti per via del famoso concorso per inventori La Poesia delle Cose. Fra risate e sorprese, fra trattori, invenzioni segrete, colpi di scena e balle di fieno, un giallo che tiene il naso attaccato alle pagine. Un paese senza tempo, il Giardino Dimenticato, la Piazza dei Desideri, il Viale del Profumo delle Promesse, una cassetta per i messaggi. Tutto è incentrato a scoprire chi è stato a rapire Sarà seguendo la Spaghetti & Co nella speranza di riportarla a casa sana e salva.