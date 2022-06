Favole per bambini e famiglie nelle serate di Montefiore Conca

Eventi

Montefiore Conca

| 10:23 - 23 Giugno 2022

Un nuovo evento dedicato alle famiglie e ai bambini nell'estate della Valconca. Ai nastri di partenza “Il giovedì delle favole”; formato nato da un'idea del comune di Montefiore Conca, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Aktivamente: quattro serate dedicate alla narrazione per ragazzi, laboratori per adulti e bambini e incontri con gli autori di libri per ragazzi. Un'occasione per stare in compagnia imparando a raccontare ed ascoltare.

Questi gli eventi in programma (tutti ad ingresso gratuito e con inizio alle 20.30)

Giovedì 23 Giugno a Serbadone con Sara Galli

Giovedì 30 Giugno a San Felice con Alice Barberini

Giovedì 7 Luglio alla Falda (centro polivalente) con Paola Russo

Giovedì 14 Luglio presso Arena Raciti con Roberto Grassilli.