Ha un malore alla guida e si schianta contro la scalinata della chiesa

Rimini

| 10:04 - 23 Giugno 2022

Ha un malore mentre è alla guida dell'auto e finisce contro un muretto. Incidente mercoledì sera sulla via Emilia all'altezza di Santa Giustina. Un'auto, con a bordo una coppia, stava procedendo in direzione Santarcangelo quando, probabilmente a causa di un malore del conducente, è finita contro il muro della scalinata della chiesa. L'uomo era privo di coscienza. A prestare i primi soccorsi un operatore sanitario che si trovava a passare in zona. Sul posto personale del 118 con automedica ed ambulanza. Il conducente è stato portato in ospedale. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.