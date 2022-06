Incendio a Sant'Andrea, caldo e siccità alimentano gli incendi nel riminese

Cronaca

Coriano

| 07:50 - 23 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Ancora una giornata di interventi - quella di mercoledì - per incendi di sterpaglie nel riminese. Interessato in particolare l'immediato entroterra, a partire da Coriano. Nel pomeriggio i Vigili del fuoco del Comando di Rimini hanno raggiunto Sant'Andrea in Besanigo nei pressi dell'inceneritore di Raibano. In fiamme diversi metri quadrati di vegetazione. Nel rogo si sono verificati danni alle colture ma, fortunatamente, non alle persone. I Vigili del fuoco il giorno prima erano intervenuti a Saludecio, nei pressi della strada provinciale 17 per spegnere le fiamme in una quarantina di ettari coperti da sterpaglie.