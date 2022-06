Cronaca

Rimini

| 19:07 - 22 Giugno 2022

Il centauro soccorso dai sanitari del 118.

Poco prima delle 19 di oggi (22 giugno), una Fiat Panda e una moto Kawasaki si sono scontrate sulla statale 16, all'altezza di via Casalecchio, di fronte all'Eurospin a Rimini. Nell'impatto ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato soccorso e medicato dai sanitari del 118. Il giovane è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Le ripercussioni dell'incidente sono state più gravi sul traffico dell'orario di punta, con code in entrambe le direzioni di marcia.