Rimini, turista muore in acqua davanti agli altri bagnanti 

Cronaca

Rimini

| 18:49 - 22 Giugno 2022

Foto di repertorio.

É stato colto da un malore improvviso, mentre si trovava in acqua, a pochi metri dalla spiaggia davanti allo stabilimento balneare 104 di Rimini. Tragedia oggi pomeriggio (mercoledì 22 giugno), intorno alle 16.30, sotto gli occhi attoniti dei bagnanti, testimoni del decesso di un 75enne, al mare con una comitiva di coetanei. L'uomo è stato immediatamente notato dal bagnino, che è intervenuto e ha iniziato le manovre di rianimazione, in videocall con il personale del 118, poi intervenuto sul posto con la capitaneria di porto. I soccorsi tempestivi e le manovre eseguite perfettamente, con massaggio cardiaco e defibrillatore, non sono stati però sufficienti a salvare la vita all'uomo.