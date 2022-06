Rimini, maxi schieramento di forze dell’ordine per la "Notte Rosa"

Attualità

Rimini

| 17:09 - 22 Giugno 2022

La riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Oggi (mercoledì 22 giugno)la Prefettura di Rimini ha ospitato una nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sul tema "Notte Rosa", in programma su tutto il territorio riminese dal 1 al 3 luglio. La manifestazione torna alla formula originale dopo i due anni di pandemia ed è facile prevedere un afflusso straordinario di persone.



Tra i luoghi "più caldi", posti sotto la stretta osservazione delle forze dell'ordine, c'è la stazione ferroviaria di Rimini. É stato disposto il raddoppio della presenza di forze dell'ordine, con un presidio fisso all'ingresso e uno mobile, oltre al personale già operativo della Polfer. Alla stazione ferroviaria di Riccione sarà invece impiegata, in ausilio, l'unità cinofila della polizia locale.



Dalla riunione è emersa la volontà di monitorare con grande attenzione i flussi di giovani a Riccione e Rimini, tramite il personale del reparto prevenzione crimine e la SIO, Compagnie di intervento operativo dei Carabinieri. A Rimini inoltre sarà la prima Notte Rosa degli street tutor, con la loro attività preventiva di vigilanza e mediazione dei conflitti.

Nel complesso il numero di personale impiegato nei controlli sarà superiore, grazie all'impiego dei rinforzi, giunti in Riviera per integrar gli organici delle forze dell'ordine.