'La notte dei cento catini', Novafeltria celebra la magia del solstizio d'estate

Eventi

Novafeltria

| 17:01 - 22 Giugno 2022

La notte dei cento catini a Novafeltria.



A Novafeltria torna l'atteso appuntamento con "La notte dei cento catini", omaggio al Solstizio d'estate giunto alla 34esima edizione. L'impegno dei volontari della pro loco è intenso, da giorni, per preparare al meglio l'appuntamento, "un omaggio al Solstizio che si celebra nella festa dei cento catini e diventa omaggio al cielo, alle stelle, alla luna, alle erbe, alla pura acqua che scorre e a tutte le creature dell’universo".



"La notte dei cento catini" , evento organizzato dalla pro loco e dall'amministrazione comunale, è in programma domani (giovedì 23 giugno), nel centro storico di Novafeltria, a partire dalle 21. Streghe, mitologia, tradizione e la Taranta per celebrare il solstizio d'estate nella notte magica di San Giovanni, con una narrazione personale di Ginetta Bianchi e una serie di affascinanti spettacoli, per celebrare il valore primario e vitale dell'acqua. Saranno attivi stand gastronomici.