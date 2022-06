Misano, lavori per la ciclabile: chiusura notturna della SP91

Attualità

Misano Adriatico

| 16:22 - 22 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Nell'ambito dei lavori in corso per la realizzazione della pista ciclabile a Scacciano – Misano Monte, si rende necessaria la chiusura temporanea, in ore notturne e in entrambi i sensi di marcia, della strada provinciale SP91 Riccione – Scacciano.





Ciò avverrà nella notte fra giovedì 23 e venerdì 24 giugno, dalle 21.00 alle 6.00. Sono state scelte le ore notturne con l'obiettivo di arrecare il minor disagio.





L'interruzione consentirà la realizzazione dei tre interventi previsti, per i quali è necessario chiudere entrambi i sensi di marcia.





Chi percorre la strada provinciale dovrà aggirare le interruzioni necessarie a realizzare i tre attraversamenti utilizzando Via Caprera, via Sardegna (zona Aquafan), via Raibano e via Molara.