Covid, la mappa dei contagi comune per comune. Rimini, +58% di nuovi casi

Attualità

Rimini

| 15:44 - 22 Giugno 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 13-19 giugno 2022.



Nella settimana dal 13 al 19 giugno contagi da Sars-CoV-2 in crescita in Provincia di Rimini, da 793 a 1840 (+1047). Crescono anche i casi attivi, da 930 a 2084 (+1154). Numeri che riportano il nostro territorio alla situazione epidemiologica di aprile (nella settimana dal 18 al 24 aprile i nuovi casi furono 1933, i casi attivi erano 2195).



A Rimini da 391 nuovi casi settimanali si è passati a 926, a Riccione da 78 a 195. Gli altri comuni con più nuovi casi sono Santarcangelo di Romagna (132), Coriano (78), Misano Adriatico (75), Bellaria Igea Marina (69) e Cattolica (67). Poi ci sono Verucchio (59), San Clemente (36) e San Giovanni in Marignano (34). A Novafeltria l'aumento è stato lieve, da 22 a 27 nuovi casi. In Alta Valmarecchia 13 nuovi casi a San Leo e Sant'Agata Feltria, 10 a Pennabilli, 9 a Talamello, 2 a Casteldelci e uno a Maiolo. In Valmarecchia Poggio Torriana ne registra 17, meno di Morciano (21), Montescudo Monte Colombo (28). Saludecio si ferma a 12, Montefiore Conca a 8, Gemmano e Mondaino a 3. Due i nuovi casi a Montegridolfo.



Sul fronte casi attivi, Rimini ne registra 1042, Riccione 219, Santarcangelo di Romagna 255, Coriano 88, Misano Adriatico 87, Cattolica 80, Bellaria Igea Marina 77, Verucchio 62. In Valmarecchia Novafeltria si ferma a 33, Poggio Torriana 19, San Leo e Sant'Agata Feltria 15, Pennabilli 12, Talamello 10, Maiolo 1, Casteldelci 2. San Clemente e San Giovanni registrano 42 casi attivi a testa, Montescudo Monte Colombo 34, Morciano 29, Saludecio 12, Montefiore Conca 11, Mondaino e Gemmano 3, Montegridolfo 2.