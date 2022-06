Continua forte ondata di caldo, si aggrava la siccità. Primi appelli: 'Non sprecate l'acqua'

Attualità

Rimini

| 15:06 - 22 Giugno 2022

Foto di repertorio.





Da lunedì 13 giugno il territorio riminese è costantemente interessato da un'alta pressione di matrice africana e da temperature sopra la media. A parte qualche temporaneo calo (registrato ad esempio nel weekend appena trascorso), le temperature sono di giorno costantemente sopra i trenta gradi, e non di poco, nelle zone di pianura e primo entroterra. E anche in costa non si scherza: lunedì scorso (20 giugno) Rimini ha battuto il record di temperatura per giugno, staccando una massima di 35.7°.



Le previsioni non sono incoraggianti. Come riportano gli ultimi aggiornamenti di Centro Meteo Emilia Romagna, il caldo continuerà a essere persistente, con valori massimi di 35-36 gradi nelle zone di pianura interna, fino a lunedì 27 giugno compreso. Ci sarà un lieve calo sabato 25, con le temperature in pianura che scenderanno (si fa per dire) sui 33 gradi.



In seguito è altamente probabile una nuova rimonta anticiclonica di matrice africana, con temperature ancora più alte di quelle registrate in questa fase d'estate. Quando arriverà una seppur breve pausa dal grande caldo? I modelli previsionali del Centro Europeo (ECMWF) indicano qualche segnale di cambiamento solo tra il 5-6 luglio.



Intanto si aggrava sempre di più la situazione della siccità. E arrivano i primi appelli dalle istituzioni: la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, invita i cittadini ad assumere comportamenti virtuosi, in attesa dell'ordinanza di Atersir, attualmente in preparazione, con tutti gli accorgimenti necessari per il risparmio idrico. "Ben consapevole che stiamo entrando in un periodo nel corso del quale l’acqua diventa un bene ancor più prezioso, l’auspicio è che possa essere utilizzata proprio come una risorsa rara, con oculatezza e parsimonia, evitando sprechi", evidenzia la sindaca, che aggiunge: "Un consumo d’acqua più sostenibile è un fattore determinante, che comporta un impatto positivo sulla salute pubblica e l’approvvigionamento idrico, sulla tutela dell’ambiente e degli habitat naturali, sulla lotta alla desertificazione e ai cambiamenti climatici, ma anche sul nostro sistema socio-economico (basti pensare ai problemi di approvvigionamento del settore agricolo), su cui già pesano le conseguenze della pandemia, della guerra in Ucraina e l’aumento dei costi dell'energia".