Perde il controllo del mezzo e "schiaccia" l'auto della scuola guida

Cronaca

Riccione

| 14:39 - 22 Giugno 2022

Incidente in viale Portofino (foto da Facebook).

Rocambolesco episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (22 giugno) a Riccione, in viale Portofino zona Punta dell'est. Una donna alla guida di una Mini ha perso improvvisamente il controllo del mezzo sbandando e catapultandosi sopra l'abitacolo di una Fiat Punto della scuola guida "Gabellini", parcheggiata a bordo strada, di fronte al proprio esercizio.

Intervenuta la Polizia Locale, sono ora in corso le operazioni di sgombero della carreggiata. Al momento è interdetta la doppia circolazione, che prosegue regolarmente in direzione nord.

Per fortuna la vicenda si è conclusa senza feriti.