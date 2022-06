Rimini, smart working diventa ordinario per i dipendenti comunali

Attualità

Lo smart working per i dipendenti di Palazzo Garampi da straordinario diventa ordinario. È questo l'aspetto clou della delibera approvata ieri (martedì 21 giugno), dalla giunta comunale, la quale prevede il via libera al nuovo regolamento del lavoro agile presso il Comune di Rimini.

Si tratta di un documento composto da 19 articoli, che, una volta entrato in vigore, abroga e sostituisce in maniera integrale quello approvato con deliberazione di Giunta del 2 febbraio 2021 e, in parallelo, 'prende il posto' di quello del 28 settembre 2010.



Piano organizzativo del lavoro, finalità, durata del progetto, strumentazione utile, trattamento giuridico ed economico, sicurezza, obblighi di comportamento, requisiti individuali per accedere al lavoro agile, diritto alla disconnessione e tempi: sono questi alcuni dei punti toccati dalla nuova normativa finalizzata, sostanzialmente, a garantire una gestione e un'applicazione più efficace e strutturata dello 'smart'.

Per lavorare da remoto bisogna rispondere prima di tutto a una serie di criteri, ad esempio le attività professionali affidate al dipendente non devono richiedere la costante presenza fisica in ufficio. La prestazione lavorativa dovrà poter essere organizzata e gestita in autonomia dal dipendente, in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati, periodicamente assegnati al dipendente. I risultati agevolmente misurabili e valutabili dal dirigente.



Tutti i requisiti devono essere accertati dalla struttura competente in materia di gestione del personale all'esito di un'apposita analisi e valutazione dei procedimenti amministrativi e dei processi produttivi.

Tra le condizioni rientra anche la sottoscrizione di apposito accordo individuale (per iscritto) tra il dipendente e il dirigente preposto alla gestione del personale, contenente il progetto di lavoro agile specificamente approvato. In ogni caso, la pianificazione del lavoro deve prevedere il rientro in sede del lavoratore agile per almeno un giorno alla settimana.



"Lo smart working è capace di favorire una cultura gestionale diversa rispetto al passato, più orientata al lavoro per obiettivi e risultati che alle idee, talvolta secondarie, dell'orario e delle timbrature", evidenzia Francesco Bragagni, assessore allo sviluppo delle risorse umane del Comune di Rimini. Si tratta di un modo "più moderno di intendere l'attività professionale, finalizzato all'incremento della produttività e dell'efficienza, proprio grazie a una maggiore flessibilità di organizzazione e autonomia del personale". Un altro aspetto importante, chiosa l'assessore, "riguarda il fatto che in molti casi può rappresentare una risposta al grande tema della conciliazione casa-lavoro, nell'ottica di perseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata".