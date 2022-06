Investito da un'auto alla rotonda, in ospedale ciclista e automobilista

Cronaca

| 13:10 - 22 Giugno 2022

Il luogo dell'incidente.

Questa mattina (mercoledì 22 giugno) un ciclista, le cui generalità non sono ancora note, è stato ricoverato in ospedale, dopo essere stato investito da un'automobile sulla ss16, alla rotonda di via Aldo moro. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Rimini, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Nell'impatto tra la bici e l'auto, ad avere la peggio è stato appunto il ciclista, che ha riportato diverse contusioni, ma anche la donna alla guida della vettura è stata portata in ospedale, a causa di un mancamento.