Turismo religioso, il progetto: promuovere le cinque vie di pellegrinaggio

Saludecio

Saludecio

13:04 - 22 Giugno 2022



Valconca e Valmarecchia insieme, con Saludecio capofila, per puntare sul turismo religioso e mettere in rete ben cinque storiche vie di pellegrinaggio, le vie dei "cinque Santi": Sant’Amato, San Marino, San Leo, Sant’ Alberico e San Francesco.



In direzione della realizzazione del progetto, una delegazione di rappresentanti dei sei Gal (gruppo azione locale) dell’Emilia-Romagna, con il coordinamento del Gal capofila Delta 2000, ha promosso recentemente un viaggio-studio a Santiago de Compostela (Spagna), dal 7 all'11 giugno scorso, per scoprire i principali fattori di successo del cammino di Santiago, anche da un punto di vista turistico. In Spagna, nella delegazione di 30 persone, c'erano per Saludecio il sindaco Dilvo Polidori e il consigliere Pitro Dina.



Oltre agli incontri istituzionali di routine nella settimana spagnola sono stati organizzati interessanti visite presso strutture ricettive private, alcune delle quali hanno ricevuto finanziamenti a loro volta tramite i GAL spagnoli, ed è stato percorso un breve tratto del cammino verso Santiago, durante il quale è stato possibile raccogliere anche le opinioni dei pellegrini che vi transitavano. "Fra le tante iniziative che abbiamo notato di particolare interesse - racconta Polidori - vorrei ricordare la realizzazione di fontane pubbliche lungo un tratto del percorso, la realizzazione di un albergo per pellegrini-turisti con possibilità di alloggio sia condiviso che privato, una taverna ristorante a ridosso del cammino inglese e altre interessanti realtà".



IL PROGETTO Il cammino dei cinque Santi che il Gal Valli Marecchia e Conca andrà a realizzare in collaborazione con la provincia di Rimini, attraverserà tutto il territorio Sud della Provincia e la parte più interna della Val Marecchia, con meta finale il Santuario Francescano di La Verna e dunque la storica figura di San Francesco. Si partirà da Rimini e la prima tappa dei pellegrini sarà proprio Saludecio, la seconda da tappa sarà la repubblica di San Marino, la terza tappa quindi San Leo, la quarta tappa l’Eremo di Sant’Alberico zona Le Balze, la quinta ed ultima tappa il Santuario di San Francesco a La Verna, per un totale di 120/130 chilometri da percorrersi in circa 5-6 giorni. "Il pellegrinaggio religioso necessita di luoghi di accoglienza, ristoro e pernottamento, come gli ostelli - conferma il sindaco Dilvo Polidori - che potranno essere privati o pubblici, gli alberghi diffusi, come quello già realizzato a San Leo, senza dimenticare la ristorazione che potrebbe stabilire un’interessante collaborazione con i coltivatori del posto. E’ un progetto molto importante perché il percorso fatto dai pellegrini stimolerà lo sviluppo di un’economia turistica diversa da quella attuale. Personalmente sono molto legato a Santiago de Compostela, perché come pellegrino vi ho transitato per ben tre volte , ed è un'esperienza che consiglio a tutti di intraprendere almeno una volta nella propria vita".