Da 50 anni in vacanza a Cattolica dalla provincia di Perugia

Turismo

Cattolica

| 12:43 - 22 Giugno 2022

Un momento dell'incontro.



Una rappresentanza di vacanzieri provenienti da Magione, città della provincia di Perugia che si affaccia sul lago Trasimeno, è stata ricevuta ieri (martedì 21 giugno) dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi.



L'incontro è stato organizzato per celebrare la ricorrenza dei 50 anni, ininterrotto, in cui i cittadini umbri scelgono la Regina dell'Adriatico per i loro soggiorni estivi. Ad accompagnarli c'era Andrea dell'Hotel Colibrì (struttura in cui alloggia la comitiva) ed in rappresentanza di Magione il sindaco, Giacomo Chiodini, Mario Mariuccini del centro di iniziativa sociale per anziani, il parroco Don Stefano Orsini e l'ex primo cittadino Massimo Alunni Proietti, che durante il suo mandato non ha mai fatto mancare il sostegno del Comune umbro a queste meritorie iniziative sociali.



"Cinquant'anni ininterrotti di soggiorni in Riviera per la Terza Età di Magione, l'incontro con la sindaca Foronchi per rafforzare questa lunga amicizia. Nei primi anni Settanta - spiega il sindaco Chiodini - era direttamente il nostro Comune ad organizzare, a prezzi contenuti, i soggiorni estivi per anziani nella splendida città di Cattolica. Per alcuni dei nostri nonni era la prima occasione per vedere il mare, esperienza altrimenti troppo dispendiosa per le famiglie appena uscite dalla mezzadria contadina".



In seguito è stato il centro di iniziativa sociale per anziani (CISA Magione - Unitre Magione) a prendere in mano il testimone di quelle "vacanze collettive". Ancora oggi questa tradizione si rinnova anno dopo anno.



Così, per fissare nella memoria questa ricorrenza, l'Hotel Colibrì ha omaggiato i vacanzieri con una targa appositamente realizzata mentre tra le due amministrazioni vi è stato uno scambio di doni con pubblicazioni turistico-culturali. Prima di congedarsi, immancabile la foto di rito e l'augurio di rivedersi anche nelle prossime stagioni per continuare ad incrementare gli anni di "fedeltà" alla Regina dell'Adriatico.