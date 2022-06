Karate Cadetti, Italia campione d'Europa con Riccione protagonista

Sport

Riccione

| 12:27 - 22 Giugno 2022

Martina Padoan sul podio.



C’è anche tanta Riccione nell’Italia campione d’Europa di Karate Cadetti a squadre, specialità Kata femminile. A Praga grandi risultati per la nazionale italiana Fijlkam, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, che ha portato a casa 12 medaglie su 17 finali disputate, tra Cadetti, Juniores e U21 nel kata individuale e a squadre e nel kumite individuale.



Nella categoria Cadetti Kata femminile il successo arrivato anche grazie a Martina Padoan, atleta del Centro Karate Riccione selezionata per far parte del dream team italiano Cadetti, che insieme a Asia Gruppioni e Chiara Tagliafierro si è messa al collo l’oro ai danni della squadra francese, sconfitta 24.96 a 23.92.



Per l’ennesima volta il Centro Karate Riccione porta un’atleta ad il livello così alto da essere selezionata dalla Nazionale contribuendo ai successi.



“Siamo molto orgogliosi di Martina e contenti di vedere che il lavoro svolto dal nostro staff tecnico stia dando sempre più risultati importanti", ha detto il presidente del CKR, Moreno Villa.



“Certi risultati sono il frutto di un mix di talento, impegno, metodologia e di un forte coinvolgimento della famiglia che supporta e segue le indicazioni dello staff tecnico", spiega la vice presidente della società, Manuela Gasperoni.