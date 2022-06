La boxe torna al parco Cicchetti di Riccione

Sport

Riccione

| 12:27 - 22 Giugno 2022



Lo spettacolo della boxe torna “Da Quei Matti” al parco Cicchetti di Riccione. Dopo il grande successo della scorsa estate, la Sezione Boxe della Polisportiva Riccione rilancia e organizza venerdì 24 giugno dalle ore 21:00 una riunione pugilistica interregionale con nove incontri dilettantistici maschili e femminili al meglio delle tre riprese sul ring allestito dentro nella bella cornice del Parco Avventura.



La riunione, con ingresso gratuito, sarà presentata e commentata dal giornalista Giorgio Betti e vedrà sul ring anche due campioni italiani Juniores. Si sfideranno gli atleti di Boxe Polisportiva Riccione, Biagini Boxe Rimini, Ravenna Boxe, Pugilistica Rosetana, Boxe Minchillo Pesaro, Padova Ring e L’Aquila Boxe. Commissario di riunione il riccionese Di Falco.



Grande attesa per il ritorno sul ring di casa del riccionese Cristian Karol Harpula, già allievo della Boxe Riccione quest’anno in forza alle Fiamme Oro, Campione Italiano Juniores 63,5 kg per tre anni consecutivi.



Il programma prevede l’avvio con l’incontro fra gli Youth 60 kg Diaco Ciani (Biagini Boxe) e Manuel Garelli (Boxe Ravenna), a seguire sul ring gli Junior-Youth 63,5 kg Cristian Karol Harpula (Fiamme Oro) contro Giovanni Musella (Padova Ring) e quello dell’altro Campione Italiano Juniores (70 kg), atleta della Biagini Boxe Rimini, Francesco Mazzoli.



A seguire gli incontri Elite. Tra i 71 kg si sfidano Luca Pentucci (Boxe Minchillo) ed Emanuele Leonzi (Pugilistica Rosetana) e poi Massimo Palmieri (Boxe Polisportiva Riccione) che incrocerà i guantoni con il pari categoria della società L’Aquila Boxe, Manuel D’Amato. Nella categoria Elite 92 kg, sarà sfida all’ultimo colpo tra l’alfiere della Ravenna Boxe, Imam Bouhouch e quello della Pugilistica Rosetana, Fabio Ettorre. L’atleta della Boxe Polisportiva Riccione Alberto Grossi (Elite 86 kg) se la vedrà invece con il pari categoria Alessandro Morri (Biagini Boxe).



Gran finale con gli incontri clou della serata: la sfida femminile tra l’atleta di punta della Boxe Polisportiva Riccione Erica Montalbini (Elite 66 kg) contro Ilaria Sallusti della L’Aquila Boxe e in chiusura per gli Elite 75 kg sul ring l’atleta di casa Pietro D’Amato contro Francesco Bacchereti della Ravenna Boxe.