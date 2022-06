San Giovanni, la magia delle Notte delle streghe è pronta a incantare cittadini e visitatori

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:21 - 22 Giugno 2022

Notte delle streghe a San Giovanni in Marignano.



Dal 23 al 26 giugno torna la Notte delle streghe a San Giovanni in Marignano. Compagnie di artisti italiani e stranieri saranno protagoniste per le vie e piazze del paese: magiche figure in parata per il borgo, mirabolanti acrobazie, rituali propiziatori, ballate e meravigliose alchimie. Nella serata inaugurale, ad esempio, arrivano dal Togo gli Afuma, con i loro altissimi trampoli. Il loro tour europeo servirà a finanziare la scuola togolese che mantiene in vita questa danza acrobatica tradizionale.



Da non perdere l’Erbarium della strega in piazza Silvagni a cura di BimbiperNatura, che apre le sue porte e permette ai visitatori di addentrarsi nello straordinario mondo delle erbe. É il momento di preparare il mazzetto per l’acqua di San Giovanni, legata alla tradizione dei fiori e ad una antica leggenda. Tra racconti e profumi, la tradizione popolare e la stregoneria si mescolano per svelarci i segreti della natura.



Anche il Locus Locorum di Pro Loco sarà popolato di magici esseri, incantate creature, artisti ed artigiani con sorprese davvero incredibili. Il luogo dei luoghi è lo spazio da varcare per conoscere tutti gli aspetti sotto cui si celano le streghe, dove la natura si confonde con l'essenza e la materia si fonde con lo spirito, dove tutto può accadere e a tutto si può rimediare. Divinazioni e racconti tra storia, folclore e suggestioni. Incredibili le animazioni dell’area bimbi del RegnodiFuori, in via Roma, all’accesso della festa: pronta ad offrire laboratori, trucchi e storie per i più piccoli. Il teatro Massari resterà aperto con la compagnia Teatro Europeo Plautino e le prove del Miles Gloriosus, mentre torna accessibile a tutti l’Alveo Ventena dove la Compagnia Teatro dei Cinquequattrini, veterana della festa, proporrà riti e tradizioni antiche nell’alveo degli incanti.



Questo e tanto altro nelle quattro serate di festa. “Si tratta di un programma incredibile, con numeri enormi che non rendono l’idea dell’impegno collettivo che l’evento rappresenta. Amministrazione, commercio, associazionismo sono da settimane impegnati ad organizzare, allestire e preparare perché tutto l’evento sia incredibile", spiega l'amministrazione comunale.