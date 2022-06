Venerdì 24 giugno serata musicale in onore degli U2

Eventi

Rimini

| 11:59 - 22 Giugno 2022

Voci di Clarissa Vichi e di Filippo Malatesta, accompagnate dalla rock band.

Venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21.15 al Parco degli Artisti, spazio spettacoli Sgr, si prospetta una straordinaria serata per un progetto condiviso da Rimini Classica e dall'Orchestra Sinfonica G.Rossini: In the name of love, Rock e Spiritualità è il suggestivo titolo dell'evento. Le voci di Clarissa Vichi e di Filippo Malatesta, accompagnate dalla rock band e da un'orchestra di archi ed ottoni, proporranno tutte le canzoni più celebri degli U2, la band più importante al mondo. Voce narrante della serata Marco Foschi, Don Mark, per un percorso rock/spirituale che stupirà ed emozionerà. In scaletta arrangiati da Carlo Piermartire tutti i più grandi successi della Band irlandese come One, With or without you, Pride, Sunday bloody sunday, Bad. Biglietti numerati da euro 12,00 a euro 20,00 più diritti di prevendita Prevendita abituale circuito Liveticket. In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a data da destinarsi. L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto.