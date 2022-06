Rimini Calcio, contratto biennale anche per Tonelli

Sport

Rimini

| 11:23 - 22 Giugno 2022

Il Rimini Calcio rende noto di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Tonelli. Il centrocampista si è legato al club biancorosso sino a giugno 2024. Il centrocampista commenta: "Sono molto contento di aver rinnovato l’accordo con il Rimini, finora è stata una bellissima storia, continueremo ancora insieme cercando di toglierci altre soddisfazioni”.

Intanto l'Ancona sta sistemando gli ultimi dettagli con l'esterno Mirco Pietrella della Triestina, un arrivo che potrebbe preludere alla partenza di Marcello Sereni per il qaule in corsa c'è anche il Rimini Calcio.

Oggi si chiude il termine per l'Iscrizione al campionato. Quella del Teramo è appesa ad un filo.