Volley A2 femminile, Omag MT: nel roster anche Sofia Cangini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:15 - 22 Giugno 2022

Sofia Cangini.



Classe 2005 di Cattolica, la “baby” Sofia è alta 178 cm e frequenta il liceo scientifico. Dopo un paio d’anni di gavetta nelle giovanili della Volley Academy Sassuolo, ora approda in serie A2 a San Giovanni in Marignano.



Si affaccia al volley nel Team 80 Gabicce-Gradara a 14 anni, nel 2019 si trasferisce a Sassuolo, in foresteria, dove rimane per 3 anni. Nella stagione 20/21 partecipa ai campionati giovanili di U/16, serie C e ai campionati di U/18 e serie B2, categoria nella quale gioca per la stagione 2021/22.

“Sofia nonostante la giovane età ha già affrontato esperienze sportive importanti lasciando la Romagna anni fa per affrontare un percorso giovanile di eccellenza che ha sicuramente contribuito a una crescita tecnica e personale ottimale per poter affrontare la prossima stagione a San Giovanni in Marignano nel migliore dei modi - dice coach Barbolini - . Giocatrice completa e con ampi margini di miglioramento sono certo che questo “ritorno a casa” continuerà un percorso importante per il suo futuro, mettendosi a disposizione della nostra società con tutto l’entusiasmo e la tenacia che la contraddistinguono".

“Sono molto contenta dell'opportunità che mi è stata data – afferma Sofia- e sono carica per questa nuova avventura. È per me un sogno poter far parte della squadra che andavo a vedere fin da piccola al palazzetto. Inoltre, dopo 3 anni vissuti fuori a Sassuolo, tornare a casa fa sempre un certo effetto.

Questa è per me la prima vera esperienza nel "mondo dei grandi" e ce la metterò tutta per affrontarla nel migliore dei modi, mi aspetta sicuramente un anno stimolante e di crescita.”