Picchiata più volte dal fidanzato violento e ubriaco, insultata: 'Non vali niente'

Cronaca

Rimini

| 10:55 - 22 Giugno 2022

Foto di repertorio.

La sottoponeva a continui maltrattamenti, la picchiava e la apostrofava con parole pesanti. "Non vali niente, sei una putt***", insulto rivolto anche alla madre della ragazza. Le indagini della Procura, coordinate dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani e svolte dalla Squadra Mobile della Polizia, hanno ricostruito l'incubo vissuto da una giovane riminese dall'agosto 2020, nell'ambito di una relazione con un 37enne, appartenente a una nota famiglia di Rimini, che è stato destintario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La Procura lo ha messo sotto indagine per maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante di averli compiuti in uno stato di ubriachezza abituale, e lesioni personali.



Gli episodi al vaglio degli inquirenti sono diversi. La giovane ha subìto in più di un'occasione percosse e violenze dal fidanzato, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, inizialmente senza denunciarle: aggressioni provocate da discussioni per futili motivi. Come nell'agosto 2021, quando lei lo rimproverò per il comportamento tenuto al ristorante, rimproveri che scatenarono la furia dell'uomo, consumata con una brutale aggressione tra le mura domestiche. In altri casi in denuncia sono finite le foto, a testimoniare i segni lasciati sul corpo dalle violenze inflitte dal compagno. Il 5 gennaio 2022 lei fu picchiata, riportando una vistosa ferita allo zigomo sinistro. Nel maggio 2022 si ferì a un dito, dopo essere stata colpita dal suo fidanzato, armato di un coccio di bottiglia. E il 3 giugno scorso lui l'ha aggredita e colpita con più pugni al volto. Violenze fisiche, ma anche violenze psicologiche, che la facevano vivere in uno stato di sottomissione, in costante ansia e timore per la propria incolumità.