Attualità

Sant' Agata Feltria

| 10:51 - 22 Giugno 2022

La foto scattata dal lettore.

Parcheggio per disabili occupato da plance elettorali. La segnalazione al 347 8809485 arriva da un lettore disabile di Sant'Agata Feltria. "In un parcheggio pubblico, il posto disabile e' occupato da cartelli elettorali da diversi giorni."





