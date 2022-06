Accade Domani, al Cinema Tiberio 'Mancino nautrale'. Ospite il regista

Eventi

Rimini

| 10:43 - 22 Giugno 2022

Interno del cinema Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini prosegue l'edizione 2022 di Accade Domani, la tradizionale rassegna dedicata al cinema italiano, promossa da FICE Emilia Romagna, con proiezioni di film ed incontri con gli autori: è il primo evento in totale libertà, senza restrizioni di nessun tipo (non sono più richieste mascherina e green pass e non si applica più il distanziamento dei posti) per godere pienamente della bellezza dello spettacolo cinematografico in tutta la sua forza coinvolgente, su grande schermo, con visione in alta definizione e sonoro avvolgente.



Gli incontri con gli ospiti delle serate si terranno nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano dopo la proiezione del film nelle date indicate. Biglietti interi € 7,00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00.



Giovedì 23 e venerdì 24 giugno alle ore 21 (giovedì anche alle ore 17) è in cartellone Mancino Naturale di Salvatore Allocca (già ospite al Cinema Tiberio per la presentazione di "Taranta on the Road", in questa occasione atteso nella serata di giovedì 23 giugno, alle ore 21) con Claudia Gerini e Alessio Perinelli e la partecipazione di Katia Ricciarelli e Massimo Ranieri. Isabella è vedova da tre anni e vive in un modesto appartamento a Latina con Paolo, il figlio dodicenne, sul quale ha riversato tutte le sue aspettative. Il ragazzino è infatti dotato di un piede sinistro eccezionale che è in grado di farlo emergere nella squadra di calcio amatoriale con la quale si allena. Quando si prospetta la possibilità di metterlo in luce davanti a dei talent scout che potrebbero farlo entrare nel vivaio di una grande squadra Isabella non si risparmia per ottenere il risultato.

Il tema dello spietato mondo del calcio professionistico qui è solo sullo sfondo perché al centro del terzo lungometraggio (dopo Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato e Taranta on the Road) del regista romano Salvatore Allocca, classe 1983, vi è il rapporto tra una madre (Claudia Gerini) e un figlio (Alessio Perinelli, al suo esordio).