Montefiore Conca, Filippo Malatesta in concerto per 'Un battito d'ali'

22 Giugno 2022

Filippo Malatesta.

Musica e solidarietà in una delle cornici più suggestive della Valconca. Sabato 25 giugno alle ore 21.15, in occasione della settima edizione della Notte romantica dei borghi più belli d'Italia, l'Arena Filippo Raciti di Montefiore Conca ospiterà il concerto di Filippo Malatesta. Il cantautore riminese e l'associazione “Un Battito di Ali O.D.V.”, saranno insieme per il sostegno a favore dei bambini cardiopatici. Lo scopo della Fondazione è promuovere e sostenere progetti ed iniziative della SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita c/o Ospedali Riuniti di Ancona. Nel pomeriggio dalle ore 17, tutti i bambini e le loro famiglie saranno protagonisti nel parco dell’Arena per divertirsi con i giochi per famiglie a cura dell’A.P.S. “Malatempora”, con gli arcieri di “Artemide e Apollo Valconca” A.D.S., con il flash mob a cura di Adria Dance e con un ospite di eccezione...il Mago Baldo che ci farà ridere e giocare con i suoi spettacoli di magia. Presente anche l’Azienda Agricola Marcucci con le sue piadine per deliziarci il palato al tramonto, per un pic-nic sul prato con le famiglie. Visite guidate al Castello di Montefiore Conca dalle ore 15.00. “Un battito, che è quello che fa la differenza tra un bambino sano e sereno e un bambino sofferente. A volte non è solo questione di fatalità ma di opportunità. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità di vita dei pazienti con cardiopatia congenita”.

