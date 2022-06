Al Meni, a Rimini risparmiate oltre 4mila bottigliette di plastica

Attualità

Rimini

| 09:22 - 22 Giugno 2022

La sorgente urbana di Hera durante Al meni.

L’edizione 2022 di ‘Al Meni’, grazie alla collaborazione del Gruppo Hera si è tinta ancor più di green: la multiutility infatti ha rinnovato il proprio impegno anche potenziando i servizi a disposizione dei visitatori, per una gestione sostenibile del ‘circo dei sapori’.





Oltre alle decine di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, anche per l’edizione 2022 il Gruppo Hera ha messo a disposizione dei visitatori, oltre alla sorgente urbana, un erogatore posizionato nel circo: insieme hanno erogato gratuitamente a tutti i partecipanti 2.040 litri di acqua di rete.







Grazie alle due sorgenti urbane di Hera è stato evitato l’utilizzo di 4.080 bottigliette di plastica da mezzo litro, corrispondenti a 163 kg di PET risparmiati, 326 litri di petrolio e 739 kg di CO2 per trasporto e produzione del PET, che avrebbero impattato sull’ambiente e il territorio.







I buoni motivi per scegliere l’acqua di rubinetto



Si tratta della stessa acqua che esce dai rubinetti di casa, semplicemente resa più fresca grazie a un sistema di refrigerazione e distribuita anche frizzante.



A garanzia di un’acqua sana, buona da bere e attentamente controllata, sono quasi 3 mila ogni giorno le analisi effettuate lungo tutta la filiera della sua produzione da Hera, Romagna Acque e le Aziende sanitarie locali. Quella erogata sui territori serviti da Hera è un’acqua oligominerale e a basso contenuto di sodio.