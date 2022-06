Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:15 - 22 Giugno 2022

Sulle cause dell'incidente indagano i Carabinieri.

Grave incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì a Santarcangelo, ferito 19enne neopatentato. Il giovane stava transitando in via Marini quando, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente contro le auto parcheggiate nella strada finendo poi a ruote all'aria. Soccorso dal 118 il giovane è stato portato al Bufalini di Cesena da dove è stato dimesso durante la giornata di martedì. Sulle cause dell'incidente indagano i Carabinieri.