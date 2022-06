Due spaccate nei locali a Misano, danni da migliaia di euro per un magro bottino

Cronaca

Ai gestori restano i danni.

Due spaccate, al parco giochi e un ristorante, a pochi passi dal mare. Furti che hanno fruttato pochi spiccioli, anche se con i danni ormai fatti agli esercizi commerciali. È successo l’altra notte, quando a Misano Adriatico sono intervenuti i Carabinieri per le indagini. Entrambi gli episodi sono avvenuti nell’arco di breve tempo e a distanza ravvicinata. In via Litoranea sud è stata presa di mira la vetrina del parco divertimenti Play Planet Baloo. Poco distante in via dei Gigli è invece stata sfondata la vetrata del ristorante Taverna del Marinaio. Quasi sempre simili colpi si concludono con il magro bottino delle poche banconote lasciate come fondocassa. Ai gestori restano i danni, riparati nell’immediatezza il giorno successivo anche per impedire nuovi ingressi indesiderati.