Al via gli esami di maturità, sono 2801 gli studenti coinvolti in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:40 - 22 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Dopo una "notte prima degli esami" per molti quasi insonne, partono stamane per oltre 500 mila maturandi le prove scritte degli esami di maturità. In provincia di Rimini saranno 2801 sui banchi in attesa della prima prova. In regione sono oltre 35mila. Si inizia, alle 8,30, da italiano: ai candidati saranno tra poco proposte sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. I ragazzi hanno a disposizione 6 ore. Il 96,2% dei candidati è stato ammesso agli esami. Quest'anno le commissioni saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte. L' esame di maturità 2022 vede cadere l'obbligo di indossare la mascherina: quest'ultima viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.













(Ansa)