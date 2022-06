Calcio D, l'ex Rimini Sasa Cicarevic al Carpi

Sport

Rimini

| 19:11 - 21 Giugno 2022

Sasa Cicarevic al centro con il ds Sabbadini e il presidente Lazzaretti.

La Società Athletic Carpi è lieta di comunicare di aver positivamente concluso le trattative per portare alla corte di mister Massimo Bagatti il trequartista classe ’94 Sasa Cicarevic, già in biancoroso per tre stagioni: ha vinto i campionati di Eccellenza e serie D. Ha militato anche nel San Marino. Calciatore esperto per la categoria, Cicarevic ha disputato la passata stagione con la maglia dell’Adriese, collezionando 29 presenze impreziosite da 7 reti, nella stagione precedente al Dela Porto Tolle (8 gol)

“L’interesse del Presidente Lazzaretti e del Direttore Sabbadini mi ha immediatamente conquistato. Ho già avuto il piacere di giocare in piazze importanti, ma ammetto che mi elettrizza poter indossare la maglia biancorossa e calcare il “Cabassi” al cospetto di un pubblico che ama il calcio e la propria squadra. Ancora pochi giorni poi potremmo finalmente conoscerci“.