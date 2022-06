Paura per un vasto incendio vicino alle abitazioni nelle campagne riminesi, allertato l'elicottero

Cronaca

Saludecio

| 19:02 - 21 Giugno 2022

Il rogo a Saludecio, nei pressi della strada provinciale 17.

Vigili del fuoco di Rimini e Pesaro sono impegnati oggi pomeriggio, (21 giugno), per domare un vasto incendio che ha interessato dei campi con abitazioni vicine. Un'alta colonna di fumo si è innalzata all'improvviso nella valle del fiume Conca, a Saludecio, e risulta ben visibile nei dintorni. Il rogo in via Monte del Prete Basso, nei pressi della strada provinciale 17.



Le squadre dei Vigili del fuoco sono confluite dai distaccamenti più vicini e dal capoluogo con il supporto di due autobotti. Al lavoro anche i volontari della Protezione Civile. Per domare le fiamme che ancora divampano complice il vento è stato allertato anche un elicottero per effettuare lanci d'acqua.



Notizia in aggiornamento.