Dieci giorni di grande ginnastica a Rimini: Finali Summer Edition, ci siamo

Rimini

| 17:20 - 21 Giugno 2022

Finali Nazionali Summer Edition.

Tutto pronto al quartiere fieristico di Rimini: dal 24 giugno al 3 Luglio 2022 per le Finali Nazionali Summer Edition, quando atleti, società, espositori e appassionati si raduneranno all'interno del quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (IEG) per dieci giorni di grande ginnastica. Un evento unico, dedicato al mondo ginnico.

La manifestazione è organizzata da Esatourgroup e SSD Pesaro Gym 2019 a r.l. in collaborazione con la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) e con il supporto della Regione Emilia Romagna.

Come ogni anno sarà un programma denso di appuntamenti.



Dal 24 giugno scenderanno in pedana tutti i protagonisti di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ginnastica Ritmica Individuale e a Squadra di ogni categoria che gareggeranno in gare di qualificazione per ottenere l'accesso alle Finali. Potremo ammirare anche la Ginnastica Acrobatica, il Team Gym e il Parkour.



Grandissimi i successi di questi ultimi giorni per la Federazione Ginnastica d'Italia: le Farfalle della ritmica sul tetto d'Europa in entrambe le specialità, oltre alla medaglia d'argento nel concorso generale; Sofia Raffaeli oro al cerchio e alle clavette e argento alla palla; Carlo Macchini argento alla sbarra alla World Challenge Cup di Artistica maschile, chiudendo l'elenco con la Ginnastica Aerobica che ha vinto 4 medaglie, come mai era accaduto nella storia della Federginnastica: dopo il bronzo a Squadre, Davide Nacci ha conquistato la stessa medaglia nell'individuale maschile, ed altrettanto hanno fatto il Gruppo italiano e quello dell'Aero Dance nelle finali che hanno chiuso la rassegna iridata.



Tantissimi di questi campioni arriveranno a Rimini dal 24 giugno al 3 luglio, un motivo in più per non perdersi questo importante appuntamento!



QUI l'intero programma della manifestazione.



Per informazioni e acquisto biglietti visitate il sito Vivaticket.