Covid Rimini: casi in crescita al 40%. Ricoveri terapia intensiva in calo

Attualità

Rimini

| 16:13 - 21 Giugno 2022

Bollettino Covid 21 giugno 2022.



Sono 291 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini, nelle ultime 48 ore il totale è salito a 508. La scorsa settimana furono 304. Scendono a tre i ricoverati in terapia intensiva (-1), non si registrano decessi.



In regione i decessi sono tre, tutti per la provincia di Ferrara. I nuovi casi sono 3455 (compresi i dati di Piacenza e Parma che non erano stati registrati nei giorni scorsi). Sul fronte ricoveri nei reparti Covid sono 736 (+16), mentre in terapia intensiva si scende a 26 (-4), a fronte di 2 nuovi ingressi e 4 dimissioni.