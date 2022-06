Fuga d'amore, dormono sul tetto di un edificio storico: scoperti col drone e denunciati

Attualità

Rimini

| 15:37 - 21 Giugno 2022

Due 20enni riminesi scappano da casa per ritrovarsi sul tetto di un edificio pubblico di Rimini e dormire insieme in tenda. Sono stati però denunciati per invasione di edificio. La singolare vicenda è avvenuta lo scorso 14 giugno: i due giovani, lui residente a Rimini, lei a Riccione, in fuga dalle rispettive famiglie, si sono ritrovati per dormire sotto le stelle, dentro a una tenda, decidendo però di alloggiare sul tetto di un edificio storico del comune. Sono stati colti sul fatto dal drone utilizzato dalla polizia locale per pattugliare la città. Una volta sul posto, gli agenti hanno scoperto i due fidanzati in fuga d'amore, li hanno identificati e denunciati. Secondo quanto ricostruito, sarebbero saliti sul tetto passando dalle scale anti-incendio. Difesi dall'avvocato Viviana Pellegrini, si sono giustificati dicendo di essersi voluti allontanare da casa, in dissidio con i propri genitori, ma di aver scartato luoghi come la spiaggia ritenuti troppo pericolosi di notte.