L'area ex Forlani di Rimini trasformata in 'hotel' abusivo: otto denunce

Cronaca

Rimini

| 15:05 - 21 Giugno 2022

I controlli della Polizia nell'area ex Forlani.



Il capannone dell'area ex Forlani di Rimini utilizzato come luogo di bivacco da parte di alcuni individui, che vi avevano allestito un alloggio di fortuna, tra materassi, sedie e altro mobilio. Così questa mattina (martedì 21 giugno), a seguito delle segnalazioni effettuate da diversi residenti in zona, la Polizia di Rimini ha effettuato un intervento, assieme ai Carabinieri e al nucleo cinofilo antidroga della polizia locale. Le attività hanno permesso di identificare otto persone, quattro di nazionalità italiana e altrettante di nazionalità straniera, tutte denunciate per l'ipotesi di reato di invasione di edifici. Uno dei soggetti stranieri risulta anche indagato in quanto irregolare sul territorio italiano. Il comune ha provveduto a trovare una collocazione, nelle strutture dedicate, ai soggetti identificati appartenenti alle fasce deboli.