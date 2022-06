La telefonata al 112 incastra coppia di pusher: in auto un kg e mezzo di marijuana

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:55 - 21 Giugno 2022

Ieri sera (lunedì 20 giugno) i Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno fermato un'automobile guidata da un 29enne, accompagnato a bordo da una 39enne. I Miliari si sono attivati dopo una segnalazione, giunta al 112, sulla vettura, vista circolare con andatura sospetta e poi sostare in una via centrale di Bellaria. All'interno dell'auto i Carabinieri hanno scoperto 1 kg e mezzo di marjuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire e sequestrare un altro quantitativo della stessa sostanza stupefacente oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. La coppia è stata così arrestata.