Lavori alla scuola di Camerano, alunni spostati alla Peter Pan

| 13:46 - 21 Giugno 2022

Tra questa estate e il prossimo autunno, la scuola intercomunale di Camerano sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione effettuati dal Comune di Poggio Torriana, che per tale intervento ha ricevuto un rilevante contributo sovraordinato.



Gli alunni che frequentano le due sezioni della scuola dell’infanzia saranno ospitati alla scuola “Peter Pan” di Poggio Torriana per l’anno scolastico 2022/23: i servizi di trasporto scolastico e mensa sono già stati riorganizzati per l’occasione. Nessuna variazione, invece, per la scuola primaria, che potrà utilizzare le aule non interessate dai lavori.



Per quanto riguarda il trasporto, spiega l'amministrazione comunale, "non sono previsti cambiamenti significativi, se non qualche minuto di differenza dovuto alla maggiore distanza da percorrere". Come avvenuto negli scorsi anni, il trasporto scolastico resta interamente gratuito per i residenti a Canonica.



La ristorazione scolastica non subirà modificazioni, mentre verrà rafforzato il pre scuola: le iscrizioni, infatti, verranno accolte fino al 31 agosto e il servizio partirà anche se non si raggiungerà il numero minimo di cinque iscritti previsto per le altre scuole.



Mentre la direzione del secondo circolo didattico assicura che farà tutto il possibile per garantire la continuità educativa, ovvero la conferma delle stesse insegnanti anche per l’anno scolastico 2022/23, l’amministrazione comunale ricorda che le modalità d’iscrizione a trasporto, mensa e pre-scuola non hanno subito variazioni rispetto agli anni scorsi: per informazioni e iscrizioni è possibile fare riferimento ai Servizi scolastici del Comune di Santarcangelo e all’indirizzo https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/scuola.