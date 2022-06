Alex Belli, dal Grande Fratello Vip alla consolle dell'Operà di Riccione

Eventi

Riccione

| 13:17 - 21 Giugno 2022

Alex Belli.



Alex Belli, l'amato attore, fotografo, modello e musicista, protagonista del Grande Fratello Vip, in anteprima nazionale assoluta con la data 0 domani sera (mercoledì 22 giugno), dalle 20.30, a Riccione. Belli sarà in consolle per un concerto live, all'inaugurazione del nuovo concept del mercoledì dell'Opera beach club " LOB- Live on the beach".



Un ricco cartellone di eventi coinvolgenti di musica con spettacoli ed esibizioni live dove il pubblico sarà protagonista sulla spiaggia di Riccione, insieme ai grandi ospiti in programma fortemente voluto da Alessio Forgetta a capo della nuova gestione dell' Opera e della sua crew artistica che vanta la storia dei locali e discoteche più cool italiane.

"Ci tengo tantissimo a questa data 0 all'Opera dove ci presentiamo per la prima volta al caloroso pubblico di Riccione, una splendida città a cui sono molto affezionato fin dall'infanzia" ha detto Alex Belli, noto al grande pubblico come attore, lo ricordiamo nei panni di Jacopo Castelli in "Centovetrine" la soap di Canale 5 che lo ha reso famoso e in tanti altri programmi televisivi, ma che in realtà nasce come musicista ha frequentato il Conservatorio di Parma e si è diplomato in composizione musicale, canto e pianoforte.



"La musica è il mio primo amore artistico - ha raccontato Belli - io nasco come musicista, tutta la mia preparazione fino ai 20 anni di età è legata al pianoforte, fu profetica una frase del mio professore al terzo anno del Conservatorio di Parma che disse alla classe: molto probabilmente il 90 per cento di voi non farà mai il musicista di professione ma la disciplina e l'apertura di mente che vi abbiamo insegnato con lo studio della musica vi permetterà di fare qualsiasi cosa. E così è stato per me."



Alex cosa proporrà nel concerto live domani all'Opera?

"All'Opera porterò con me la mia band formata da musicisti pazzeschi che hanno suonato con Umberto Smaila e con tutti i più grandi artisti, primo tra tutti il mio sassofonista Piero Billeri che ha suonato in oltre 500 concerti nei teatri e music hall più prestigiosi del mondo. Io sarò a mio modo un po' lo show man della serata suonerò le tastiere e la chitarra e coinvolgerò i presenti in una grande festa cantando insieme a loro le più amate canzoni di sempre, da Vasco Rossi a Ligabue, Cesare Cremonini e tutti gli artisti che hanno fatto grande la canzone italiana ed internazionale. Abbiamo tutti una gran voglia di tornare a ballare e a divertirci dopo i difficili anni trascorsi."

Alex Belli, arriverà domani all'Opera beach club di Riccione direttamente da Mykonos dove ha appena ultimato le riprese del videoclip del suo primo singolo al debutto nella scena musicale il prossimo 1 luglio "Amore libero" un tema di cui Belli ha parlato nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Delia Duran che ha scatenato un vespaio di polemiche in televisione e nella stampa nazionale.

"E' un pezzo provocatore, - ha spiegato Belli - ho passato tutta la stagione televisiva a fare dibattiti sul tema ma è un brano molto interessante dal punto sonoro, nella maggior parte in acustico creato con grande passione insieme ai miei amici musicisti."