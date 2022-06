Disabilità, Lega: 'Parco del Mare una maxi barriera architettonica'

Attualità

13:04 - 21 Giugno 2022

Il Parco del Mare nel mirino della Lega: per il consigliere comunale Matteo Zoccarato infatti si tratta "della più grande barriera architettonica che noi stessi abbiamo innalzato". "Quello che appare ormai evidente - prosegue Zoccarato - è che da un lato il nuovo look del lungomare migliora selettivamente la vita delle persone affette da disabilità che vivono a ridosso della spiaggia, peggiorandola parallelamente a quelli che dalla spiaggia invece vivono lontani, che vedono drasticamente peggiorate le loro possibilità di accesso al mare, non potendovi più parcheggiare a pochi passi".



Sempre sul tema, la Lega chiede l'introduzione a Rimini delle Disability Card, uno strumento promosso in questi mesi dal Ministro per le Disabilità, Erika Stefani e che garantirebbe una serie di servizi scontati o gratuiti nei luoghi di cultura e svago come siti archeologici, teatri, parchi a tema, piscine e spiagge. "Rimini, che si candida a capitale della cultura per il 2024, non può certo rimanere indifferente ad uno strumento che risponde al grido di necessità delle fasce più fragili della nostra comunità e che si presta a rappresentare un vantaggio per coloro che ne hanno accesso, come pure per i gestori dei servizi che vedrebbero un nuovo slancio per loro attività", spiega Zoccarato.



La richiesta all'amministrazione è introdurre dunque la Disability Card, stipulando "il prima possibile una convenzione aderente al progetto, dimostrando in tal modo di avere una reale attenzione per un’idea di inclusione vera, che superi la semplice retorica di partito, e risulti capace di impattare concretamente su coloro i quali hanno più bisogno".