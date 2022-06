Banca Malatestiana fa festa ai parchi Aquafan e Oltremare

Attualità

Rimini

| 12:44 - 21 Giugno 2022



Dopo due anni di assenza, domenica 19 giugno, è tornata, ai parchi Aquafan e Oltremare, la festa più attesa e partecipata di Banca Malatestiana: la “Grande Festa d’Estate“. L’ evento dedicato ai soci, ai loro familiari e amici, ha registrato anche quest’anno un vero record di presenze, superando i 10.000 ospiti che nell’arco della giornata hanno potuto vivere entrambi i parchi in assoluta libertà e spensieratezza.



“La Grande Festa d'Estate è un momento attesissimo dai nostri Soci e clienti – sottolinea il Presidente di Banca Malatestiana, Enrica Cavalli – E’ stato davvero emozionante rivedere tutti i nostri Soci e condividere con loro una giornata così bella e divertente, grazie anche alle tante attrazioni dei due parchi di divertimento. Sono oltre 10 anni che organizziamo questa festa per i nostri soci e l’indice di gradimento è sempre altissimo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri collaboratori, presenti ogni anno con grande entusiasmo, impegno e partecipazione, che contribuiscono a rendere questa iniziativa un vero successo. Finalmente siamo potuti tornare a condividere con loro e con tutti i nostri soci questo bel momento di aggregazione e desideriamo continuare a farlo.”