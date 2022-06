Nuova rassegna filosofica a Misano, primo ospite Umberto Galimberti

Eventi

Misano Adriatico

| 12:25 - 21 Giugno 2022

Il sindaco Fabrizio Piccioni, Umberto Galimberti e Gustavo Cecchini.

Sarà il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti ad inaugurare, giovedì alle 21:00, la nuova kermesse filosofica misanese “Pathos: emozioni, stupore e passioni”, curata da Gustavo Cecchini e dedicata ai moti dell’animo umano. Quattro appuntamenti, da giovedì a domenica, che vedranno protagonisti altrettanti autorevoli relatori, per una rassegna filosofica itinerante, che coinvolgerà Piazza Repubblica, il giardino della Biblioteca e la spiaggia comunale Parco Mare Nord.



Ad aprire le quattro serate sarà, come detto, Umberto Galimberti. Il celebre pensatore si concentrerà sulle emozioni. Galimberti sostiene che oggi si viva in un’epoca in cui si tende ad esibirle. Con la sua guida si punterà a ritornare alla natura delle emozioni, a recuperare questo spazio essenziale, liberandolo dalle esigenze del successo e del mercato. Il filosofo ci ricorderà quanto è importante coltivare quello spazio che si nega al pubblico per concederlo solo a chi si vuol far entrare nel proprio profondo, spesso ignoto a noi stessi.



L’ingresso agli appuntamenti è gratuito e libero, sino ad esaurimento posti. Non è richiesta prenotazione.



In caso di maltempo gli incontri si terranno presso il Cinema Teatro Astra, via D’Annunzio 20