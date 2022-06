Rimini Life, ecco come sarà il quartiere parco: nascerà al posto della ex Questura

Attualità

Rimini

| 14:15 - 21 Giugno 2022







Ariminum Sviluppo Immobiliare (ASI), dopo averlo fatto nel pomeriggio di lunedì al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, ha presentato oggi il masterplan di Rimini Life, un innovativo progetto di rigenerazione che si propone di traformare l’area dell’ex Questura e del quartiere intorno a viale Ugo Bassi in un nuovo polo di vita urbana: uno spazio di qualità, verde e sostenibile, per i residenti e per tutta la comunità riminese.



Il progetto intende proporre un nuovo spazio di vita per la città in un’area di 58.000 mq limitrofa al centro, oggi in una condizione di degrado che si protrae ormai da molti anni e che ha creato un forte senso di insicurezza nei cittadini.



Una grande area verde di oltre 13.000 mq definirà uno spazio “a misura di pedone”, all’interno del quale conviveranno funzioni private e funzioni destinate alla collettività, grazie a soluzioni progettuali che sono il frutto di oltre un anno di analisi sui bisogni espressi e inespressi della comunità cittadina, interpretati dalla competenza di un grande studio di architettura globale come One Works secondo i più avanzati standard di rigenerazione urbana. Un investimento di circa 26 miloni di euro tra acquisizione dell'area e spese per le infrastutture, tra i 40 e i 60 per gli interventi di edilizia.



Qualità, accessibilità, socialità e attenzione all’impatto ambientale sono gli elementi che hanno guidato le strategie progettuali. Il risultato? Realizzare un luogo “bello in cui vivere”, capace di dare risposte concrete ai bisogni di tutte le fasce di popolazione, dai giovani alle giovani famiglie, dalle persone più fragili fino agli anziani, aggiungendo un contributo positivo alla vocazione di Rimini come città viva e inclusiva, per tutti e per tutto l’anno.



Le parti residenziali rispondono al concetto di “abitare accessibile” e avranno una quota significativa di edilizia pubblica e sociale, per rispondere ai bisogni abitativi delle fasce più fragili, giovani, giovani famiglie, anziani, a fronte di un mercato immobiliare cittadino che – dicono le ricerche di scenario - con il trend di aumento progressivo dei prezzi rischia di impoverire il tessuto sociale.



Anche le funzioni pubbliche disposte all’interno del quartiere parco sono state pensate sulla base di analisi delle possibilità di valorizzazione della città. Rimini Life avrà una nuova biblioteca pubblica al servizio della città, con spazi destinati al co-working, e un asilo che risponde alle esigenze delle famiglie (e delle mamme in particolare) e si inserisce nella strategia di rafforzamento dei servizi per l’infanzia promossa dall’Amministrazione comunale.



L’area ospiterà poi il nuovo polo universitario della Facoltà di Scienze motorie (per 1.500 studenti) e uno studentato da 150 posti, diventando motore d’attrazione per le giovani e i giovani studenti in una collocazione ideale data la prossimità con l’adiacente polo sportivo. Ad arricchire la vocazione al wellness e al benessere olistico dell’area, gli spazi verdi sono pensati per favorire e incentivare l’attività fisica all’aria aperta per tutte le fasce d’età.



Tutte queste genereranno inoltre nuova occupazione, con una stima di circa 300 posti di lavoro.



LE TRE SFIDE Il masterplan ha affrontato tre sfide progettuali, che rappresentano anche tre grandi sfide di sviluppo per la città.



1. La prima è quella di dar vita a uno spazio di qualità, per chi ci vivrà e per chi ne frequenterà le funzioni pubbliche, connesso ai principali poli urbani grazie ad un progetto sinergico alle potenzialità di sviluppo futuro dell’area. Per questo, i volumi delle funzioni privati e di quelli pubblici di Rimini Life sono stati pensati secondo un principio di equilibrio, dando al verde e agli spazi aperti un ruolo chiave nell’armonizzazione delle funzioni.



Le abitazioni dialogheranno con gli spazi aperti grazie a un’intelligente disposizione dei terrazzi e alla valorizzazione dei piani terra. Le dinamiche dei flussi all’interno dell’area sono state studiate affinché fruizione residenziale e fruizione delle funzioni pubbliche convivano in un giusto equilibrio e con reciproco arricchimento nel senso di scambio, partecipazione e anche presidio naturale e immateriale alla sicurezza dello spazio. A un principio di qualità del vivere urbano cui risponde anche la dotazione di 318 parcheggi a disposizione della città.



2. La seconda sfida risponde al desiderio di generare socialità all’interno di uno spazio che crea occasioni e valore per la comunità. L’intervento privato riguarderà 13.500 mq fra residenze (6.500 mq), food court e una media struttura di vendita, che produrranno un beneficio collettivo per 43.500 mq. A residenza pubblica e residenza sociale saranno destinati 7.750 mq; 12.500 mq saranno arricchiti da un nuovo polo giovane per la città (1.000 mq per un asilo, 4.500 mq per lo studentato con 150 posti letto, 1.000 mq per la biblioteca, 6.000 mq per il polo universitario); 9.800 mq saranno destinati a parcheggio e 13.100 mq a parchi, spazi verdi, spazi pedonali e piazze.



Un grande boulevard verde su cui affacciano i piani terra del fronte costruito, e l’assenza di assi viari di attraversamento (tutto l’intervento non prevede la costruzione di nessuna nuova strada carrabile, quindi niente asfalto in più), consente di vivere tutta l’area come un unico grande parco urbano, dove incontrarsi, fare attività ludiche o sportive, rilassarsi.





3. La terza sfida è quella della sostenibilità. Rimini Life sarà un quartiere-parco, nel quale il verde sarà al centro della distribuzione dei volumi e guidato da una strategia green rispetto ai consumi energetici e alle strategie di mobilità. Le aree di parcheggio si innesteranno in maniera armonica nel disegno del verde, e rappresenteranno degli hub di interscambio multimodale (auto - bus urbani - mezzi per la mobilità dolce come bici, e-bike, monopattini, incentivando gli strumenti di sharing ed elettrici per gli spostamenti interurbani e periurbani).



L’area, con la sua equidistanza dal centro storico di Rimini e dal litorale, costituisce infatti un punto ideale per sperimentare in maniera positiva soluzioni di mobilità sostenibile, e si inserisce in maniera funzionale ai grandi progetti già avviati dalle Amministrazioni comunali (es. il progetto Metromare).



Negli spazi di parcheggio pubblico sono previste stazioni di ricarica per mezzi elettrici (auto, scooter, biciclette, monopattini), velostazioni attrezzate e sicure per lo sharing di biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici e monopattini.



La quantificazione dell’effettivo numero di posti auto necessari per le differenti funzioni, nonché i posti auto richiesti come interscambio per le connessioni tra il centro città e il mare, è stata pensata in maniera complementare. La funzione turistica dell’area, infatti, predominante nei periodi estivi, è complementare ai periodi dei corsi universitari. Per questo, al fine di ridurre il consumo di suolo, il dimensionamento degli spazi prevede che i parcheggi di università e studentato possano essere utilizzati a rotazione rispetto a quelli intermodali e che quindi non vadano pensati come dotazioni aggiuntive all’area, in corrispondenza dei parcheggi di interscambio.



L’attenzione alla sostenibilità e alla riduzione degli impatti sta alla base delle strategie e delle scelte progettuali. Fotovoltaico e geotermico saranno fonti privilegiate di produzione energetica a uso delle funzioni dell’area, mentre le coperture verdi degli edifici, il parco e la diffusa presenza di vegetazione sia presso gli edifici che lungo gli assi viari contribuiranno a minimizzare l’impatto generale.



“Dopo il proficuo e cortese incontro di presentazione avuto con il Sindaco Sadegholvaad, confermiamo l’assoluta disponibilità ad aprire un tavolo di confronto che, oltre a favorire la creazione di importanti opportunità di business e di lavoro, possa portare la città di Rimini a dotarsi di un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana caratterizzato dai più alti standard a livello europeo” dice Marco Da Dalto, coordinatore del progetto.





I TEMPI Si ribadisce con forza da parte di ASI che per accelerare i tempi è auspicabile passare attraverso un accordo di programma piuttosto che attendere l'approvazione del PUG, il nuovo strumento di accordo del territorio che richierebbe almeno sette, otto anni in cui non si muoverebbe foglia con tutto qel che ne consegue sul fronte del degrado e della insicurezza - sottolinea ASI - invece che 15 mesi. in questo caso la prospettiva sarebbe di vedere nascere Rimini Life nel giro di poco più di tre anni. A tal fine si eviterebbe che le case di edilizia popolare, di cui è imminente la realizzazione in prossimità dell'area, si affaccino per anni sul “mostro” dell'ex Questura invece che far parte di “Rimini Life”.

Inoltre, la legge regionale numero 24 del 2017 perescrive di privilegiare la rigenerazione urbana alle nuove edificazioni su aree che ne sono prive.