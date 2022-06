Serie A 22-23: chi tra Inter, Milan e Juve vincerà lo scudetto?

Sport

| 10:56 - 21 Giugno 2022

La stagione calcistica 2022 – 2023 prenderà il via il prossimo 13 agosto in anticipo rispetto agli altri anni a causa della disputa dei mondiali in Qatar e terminerà il 4 giugno 2023. Tra le formazioni che dovrebbero lottare per la conquista dello scudetto quelle più quotate sono senz’altro le due milanesi e la Juventus, mentre il Napoli, per colpa anche di un ricambio generazionale piuttosto profondo, sembra essere leggermente staccato. Vediamo i loro movimenti in vista della prossima stagione in un calciomercato che deve fare i conti anche con gli "appetiti" delle squadre straniere.



Il Milan alla caccia del bis

Il Milan ha ottenuto un successo forse insperato alla vigilia ed ora ha tutta l’intenzione di provare il bis, e di migliorare la performance della scorsa stagione in Champions League. Recentemente la proprietà della società è cambiata con il fondo statunitense RedBird Capital Partners che è subentrato a Elliott Advisors UK Limited. Un cambio che ha portato ancora più entusiasmo in società e tra i tifosi. Il Milan ha naturalmente confermato l’allenatore Stefano Pioli ed il suo staff, e a giorni prolungherà anche il contratto dei due uomini che hanno costruito la squadra Massara e Maldini. Per quanto riguarda la rosa per il prossimo anno il Milan non avrà Romagnoli, che si è accasato al Monza da svincolato e Kessie che ha raggiunto il Barcellona, e punta su due rinforzi di valore come il difensore olandese Botman e il centrocampista Renato Sanches, che sono però nel mirino di società molto forti sul mercato come il Newcastle e il PSG.



L'Inter per riprendersi la supremazia

Anche l'Inter, dopo aver perso lo scudetto in volata, sta cercando di rinforzarsi sul mercato per dare in mano a Simone Inzaghi una rosa più competitiva. Perso Perisic, in scadenza di contratto, la squadra milanese punta forte su un tridente di qualità e di spessore in attacco, mantenendo Lautaro ed affiancandogli due giocatori di pregio come Dybala, svincolato dalla Juventus e Lukaku, che potrebbe tornare dal Chelsea dove quest'anno non si è trovato bene. Nel caso in cui arrivassero entrambi è quasi certa la cessione di Dzeko. Le trattative stanno quasi per concludersi: con Dybala resta una piccola differenza sull'ingaggio, mentre per Lukaku si deve convincere definitivamente il Chelsea. Intanto continuano le richieste degli altri club per i giocatori interisti, specialmente per i difensori, Skriniar e Bastoni, e uno dei due potrebbe essere sacrificato per rinforzare l'attacco. Per il croato è in pole il PSG, mentre per Bastoni le offerte migliori sono arrivate da club della Premier League. Se il mercato nerazzurro dovesse confermarsi di tale portata l'Inter è la candidata numero 1 per la vittoria dello scudetto.



La Juventus per rilanciarsi dopo il quarto posto

Settimo campionato sulla panchina juventina per Massimiliano Allegri che certamente non è stato contento, come il popolo bianconero, del quarto posto finale in campionato e della sconfitta nella finale di Coppa Italia. Per questo ci saranno molte novità nella rosa juventina e la maggiore dovrebbe essere rappresentata dall’arrivo del 34enne argentino Di Maria, svincolato e reduce da 7 stagioni nel PSG. Per lui restano da limare piccoli dettagli e il suo arrivo potrebbe essere propedeutico per quelli di Filip Kostic e del giallorosso Nicolò Zaniolo. In attacco la Juventus ha lasciato partire gli svincolati Dybala e Bernardeschi e non ha riscattato Morata. Per servire al meglio Dusan Vlahovic i bianconeri attendono anche il rientro da titolare di Federico Chiesa dopo un lungo stop per infortunio. La Juventus deve anche sfoltire il centrocampo, ma gli ingaggi di Rabiot, Ramsey e Arthur sono troppo alti per le formazioni italiane e quindi è necessario piazzarli nei campionati esteri, ma finora le offerte sono poche.