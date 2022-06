Il romagnolo Mattia Ceccarelli va ai mondiali di Triathlon negli Usa

Sport

Forlì

| 08:59 - 21 Giugno 2022

Mattia Ceccarelli.

Mattia Ceccarelli, classe 1988, del team Faenza Triathlon è riuscito nell’impresa di aggiudicarsi una “Slot” per partecipare ai Campionati Mondiali di mezzo Ironman, in programma a St. George nello Utah sabato 29 ottobre. La gara si è svolta la scorsa domenica 19 giugno sul lago di Zurigo, più precisamente a Rapperswil, un comune svizzero di oltre 26mila abitanti nel Canton San Gallo, su un percorso non dei più semplici. Mattia Ceccarelli è arrivato terzo assoluto, chiudendo la gara in 3h53'57”, a poco più di 3' dal tedesco d'argento Nicolas Mann e a 4'12” dall'oro olandese di Youri Keulen. "Finalmente ce l’ho fatta, da tre anni inseguivo questo traguardo e finalmente è arrivato, la qualificazione per il mondiale Ironman 70.3 – ha detto il triatleta romagnolo al termine della sua fatica – . Quella in Svizzera era la mia ultima chance per quest’anno: al momento sarò l’unico italiano con i migliori 70 del mondo".