Bimbo di 10 mesi in rianimazione per aver ingerito marijuana

Cronaca

Rimini

| 08:29 - 21 Giugno 2022

Un bambino di meno di un anno è finito in ospedale per una sospetta intossicazione da cannbinoidi. La vicenda riguarda una famiglia residente a Rimini. Qualche notte fa, come riportano il Resto del Carlino e il Corriere Romagna, i genitori hanno portato il piccolo al pronto soccorso perché preoccupati da un suo stato di torpore dal quale non riuscivano a farlo uscire. Le analisi hanno portato alla luce la presenza di tracce di cannabinoidi nel sangue del piccolo. Quello stato di apparente catalessi, sarebbe stato provocato dall'assunzione per via orale di droga, probabilmente marijuana. Le condizioni del bambino, all'inizio molto serie, sono migliorate ed è così passato dal reparto di Rianimazione a Pediatria. Il piccolo con la sua famiglia aveva passato il pomeriggio in un parco e alla sera aveva iniziato a manifestare i sintomi che lo hanno portato al ricovero. Le indagini della Polizia al momento non escludono nessuna ipotesi.