Rissa al chiringuito del bagno 28: ferita una ragazza

Cronaca

Rimini

| 08:18 - 21 Giugno 2022

Furibonda rissa al chiringuito del bagno 28 a Marina Centro. I fatti risalgono a domenica nella prima serata. Secondo quanto ricostruito un gruppo di nomadi (10 persone tra ragazzi e ragazze) ha iniziato ad infastidire una coppia che si trovava in zona. Uno degli aggressori avrebbe anche allungato le mani sulla ragazza causando la reazione del fidanzato. E' scoppiata così una rissa che ha costretto il titolare del chiringuito a chiamare le Forze dell'Ordine. Gli aggressori sono scappati e avrebbero minacciato di tornare armati in un secondo tempo, cosa non accaduta. Sull'episodio indagano i Carabinieri.